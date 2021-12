„Šestadvacetiletý řidič osobního vozidla Škoda Felicia jel směrem na Kvasice. Nepřizpůsobil rychlost jízdy a na namrzlé a sněhem pokryté vozovce dostal smyk, sjel do příkopu, kde levou boční částí narazil do kmene stromu. Utrpěl zranění, se kterým jej záchranáři převezli do Krajské nemocnice ve Zlíně, uvedla policejní mluvčí Barbora Balášová.