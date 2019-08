Podle policejní mluvčí Simony Kyšnerové vběhli řidičům do cesty dva srnci a dvě srny. Policie doporučuje řidičům v rizikových úsecích snížit rychlost a sledovat situaci nejen na silnici, ale i v přilehlém okolí.

„Divoká zvířata nerespektují žádná dopravní pravidla a na silnici se obvykle vyskytnou zcela neočekávaně. Tam, kde lze předpokládat vběhnutí zvířete do cesty, by měli být řidiči zvláště opatrní,“ varovuje před srážkou policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Řidič není u těchto nehod viníkem. Pokud ale dojde ke střetu, musí událost nahlásit policii. Při střetu se zvěří většinou nedochází ke zranění řidiče ani jeho spolucestujících, škody však vznikají na vozidlech a zvíře obvykle srážku nepřežije. Ke střetům se zvěří dochází v lese, na jeho okraji nebo u polí, a to většinou brzy ráno nebo k večeru.

V letošním roce policie dosud zaznamenala 161 takových nehod. Loni jich za stejné období bylo 147 a za celý loňský rok 240. „Nejčastější nehody jsou se srnci, srnami, laněmi a daňky. Řidiči se ale střetnou i s divokými prasaty, zajíci nebo bažanty. Občas se vyskytnou srážky se psy nebo s kočkami,“ vyjmenovala Kyšnerová. (ex)