„Dopravní policisté jsou nepřetržitě v akci, od úterního podvečera do čtvrtečního dopoledne vyjížděli k celkem pětadvaceti dopravním nehodám, jejichž příčinou byly obtížně sjízdné vozovky. Naštěstí se prozatím všechny havárie obešly bez závažnějších zranění,“ konstatovala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Upozornila, že lidé často nerespektují značení a vjíždějí do míst, kde je vozovka v zimě neudržovaná. „To byl i případ cizince za volantem kamionu, který ve středu ve Vizovicích odbočil do ulice Partyzánská a dál na ulici Hrušové a chtěl si tím zkrátit cestu z Vizovic do obce Loučka,“ podotkla mluvčí.

Pravděpodobně slepá důvěra v navigaci se ale zahraničnímu šoférovi moc nevyplatila.

„Sklouzl z cesty a zůstal v nesjízdných místech stát. Vůbec většina nehod byla zapříčiněna kluzkou vozovkou, na níž řidiči nestihli včas zabrzdit,“ dodala mluvčí.

Nejdřív srazila ženu, pak plot

Například ve zlínské místní části Prštné srazila osmnáctiletá řidička ženu jdoucí po chodníku, protože dostala smyk.

„Nakonec narazila do oplocení rodinného domu. Jiní řidiči zase bourali do svodidel, stromu, domů nebo jiného auta. Apelujeme proto na všechny, kteří musí vyjíždět z domu i v těchto náročných podmínkách, aby byli opatrní a přizpůsobili rychlost povrchu vozovky,“ zdůraznila policejní mluvčí.

Komplikace ale přidělávají jiným paradoxně také mnozí řidiči, kteří na silnice vůbec nevyjedou. V řadě měst či obcí totiž blokují nevhodně parkující vozy stroje určené pro odklízení sněhu: s podobným problémem se potýkají třeba ve Valašských Kloboukách.

„Prosíme obyvatele, aby parkovali ve svých dvorech či vjezdech a nenechávali auta na ulicích. Zúžené průjezdy nám zkomplikovaly odklizení sněhu například na Sychrově nebo v místních částech,“ posteskl si jednatel Valašskoklobouckých služeb Roman Petrůj.

Jak připomněla mluvčí tamní radnice Lenka Zvonková, podle pravidel silničního provozu je nutné při parkování na obousměrné komunikaci zachovat šíři nejméně šest metrů, na jednosměrné pak tři metry. „Při odklízení sněhu ovšem pracuje traktor s třímetrovým sněžným pluhem, a tak je manipulace kolem aut značně obtížná,“ vysvětlila mluvčí.