Mezinárodní hokejová federace ale ve středu 21. dubna, den před odletem Češek do zámoří, šampionát zrušila. Čajanová se tak musela smířit se skutečností, že se v květnu do Kanady nepodívá.

,,Bylo hodně těžké toto nepříjemnou zprávu vstřebat. Podobně na tom byly všechny moje spoluhráčky z národního týmu,“ přiznává hokejistka Vsetína.

České reprezentantky se na šampionát celou sezonu poctivě připravovaly. Do poslední chvíle věřily, že se už dvakrát odložené mistrovství světa konečně uskuteční.

,,V závěrečném osmidenním soustředění ve Velkých Popovicích jsme tvrdě trénovaly. Pracovaly jsme hlavně na sehrání jednotlivých formací,“ těšila se do Kanady Čajanová.

Situaci s koronavirem však chápe.

,,Covid – 19 je nepříjemný virus. Nicméně na přelomu roku se rovněž v Kanadě konalo mistrovství světa dvacítek, v současné době se v USA hraje mistrovství světa osmnáctek a v polovině května začne v Lotyšsku mistrovství světa mužů. Proto nevím, proč mezinárodní hokejová federace zrušila náš šampionát,“ nechápe osmnáctiletá obránkyně.

Důvod je ovšem prostý. O zrušení ženského mistrovství světa rozhodla kvůli rizikům s pandemií koronaviru vláda kanadské provincie Nové Skotsko.

Česko se chytalo odletět do Kanady s velkými ambicemi.

,,V letošní sezoně máme silně družstvo. Pochopitelně jsme chtěly v zámoří zabojovat o co nejlepší umístění. Proto doufám, že doba koronavirová už brzy skončí a šampionát se ještě letos přece jenom uskuteční. Mezinárodní hokejová federace už oznámila další nový termín pro konání mistrovství světa žen. To by mělo proběhnout v létě na konci srpna,“ doufá Čajanová.

Ta se v těchto dnech víc věnuje škole, kde dlouho chyběla. Nepřerušila ani tréninky. Proto ani žádnou dovolenou neplánuje.

,,Zatím trénuji individuálně. Ale brzy bych se ráda připojila k dorosteneckému týmu ve Vsetíně. Navíc mě čeká další příprava s národním týmem,“ prozradila jedna z opor českého ženského hokejového národního týmu Sára Čajanová.