Rozsah poškození koleje po pondělní srážce osobního vlaku s nákladním autem u Holešova na Kroměřížsku dnes Správa železnic prověří diagnostickým vozem.

Střet osobního vlaku s nákladním automobilem na železničním přejezdu mezi zastávkou Dobrotice a stanicí Holešov; pondělí 5. června 2023 | Foto: se svolením Drážní inspekce

Nyní vlaky zhruba padesátimetrovým úsekem projíždějí omezenou rychlostí deset kilometrů v hodině, řekl dnes ČTK mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Oprava poškozené koleje by podle něj mohla být hotová do konce pracovního týdne.

Po nehodě bylo na trati 15 poškozených pražců, kolej je od pondělního odpoledne opravená pouze provizorně.

Speciální diagnostický vůz

"Jednáme se zhotovitelem, jestli bude mít dostatek kapacit na to vrátit trať do původního stavu. Vypadá to, že do pátku by to mělo být hotovo. Dneska ještě místem necháme projet náš speciální diagnostický vůz, říká se mu krab, který vyhodnotí stav koleje. Polohu, geometrii a tak dále. Uvidíme, co na základě měření zjistíme," uvedl Nevola.

Ministr Válek přijede do Kroměříže. Důvod? Situace v Psychiatrické nemocnici

Odpoledne by podle něj po kontrole mělo být zřejmé, zda bude nutné trať takzvaně podbít a zda bude mít zhotovitel kapacity na její opravu v nejbližších dnech.

"Podbití je zhutnění kamení pod kolejemi. Je to 50 metrů, není to nic zásadního, nebude tam docházet k žádným velkým zpožděním," řekl mluvčí Správy železnic.

Osobní vlak se s nákladním vozem srazil v pondělí ráno. Provoz na jednokolejné regionální trati 303 mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku byl po nehodě zhruba devět hodin přerušený, cestující vozily náhradní autobusy. Odpoledne se provoz podařilo obnovit, vlaky však od té doby mohou úsekem projíždět pouze výrazně sníženou rychlostí.

Odhad škody na trati půl milionu

Vlak Českých drah Regionova při nehodě vykolejil třemi nápravami ze čtyř. Po srážce s nákladním autem, které se převrátilo na bok, byl výrazně poškozený. Způsobená škoda na vlaku je podle Nevoly předběžně odhadnuta na 2,5 milionu korun, na železniční trati činí podle prvotních odhadů přibližně 500.000 korun. Hasiči v pondělí po poledni pomocí jeřábu vrátili vykolejenou soupravu na kolej, načež ji lokomotiva odtáhla do stanice a trať se podařilo uvolnit.

Nehoda se stala na přejezdu v Dobroticích, místní části Holešova, který zabezpečují pouze výstražné kříže. Několik nehod se tam stalo už v minulosti. Provoz však na místě podle Nevoly není velký, rozhledové podmínky před přejezdem označil za skvělé.

U Dobrotic na Kroměřížsku se střetl osobní vlak s náklaďákem, devět zraněných

"Je to účelová komunikace do cihelny a jezdí tam opravdu jen auta do cihelny," uvedl mluvčí.

Zatím není jasné, investuje-li Správa železnic do lepšího zabezpečení přejezdu.

"Určitě se tím budeme zabývat a budeme analyzovat, jestli by třeba do budoucna nebylo dobré, aby tam bylo alespoň výstražné světlo," doplnil Nevola.

Ve vlaku před srážkou s nákladním vozem cestovalo zhruba 50 lidí. Devět zraněných při nehodě převezly sanitky do nemocnic v Kroměříži a ve Zlíně. Jejich zranění byla většinou lehká. Podle policie vjel pětapadesátiletý řidič nákladního vozu na přejezd a nedal přednost přijíždějícímu vlaku.