Nebezpečně vyhlížející nehoda se stala ve čtvrtek ráno krátce po půl osmé mezi obcemi Kvasice a Střížovice. Čtyřiatřicetiletý žena tam nezvládla levotočivou zatáčku.

Žena dostala smyk mezi obcemi Kvasice a Střížovice, převrátila auto na střechu. | Foto: HZS Zlínského kraje

"V úseku klesání dostala na namrzlé vozovce smyk, přejela do protisměru a poté vyjela do travnatého příkopu, kde narazila do betonové obrubně. Po nárazu se s vozidlem přetočila na střechu," popsala policejní mluvčí Simona Kyšnerová.