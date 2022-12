„Pětatřicetiletý muž jel osobním automobilem Audi, nezvládl řízení, na zasněžené silnici dostal smyk a vjel vpravo do parkovacího pruhu. Tam narazil do vozidla Opel, které bylo postrčeno do dalšího automobilu,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Balášová s tím, že řidič se snažil z místa poodjet, ale zastavila jej hlídka místního obvodního oddělení.