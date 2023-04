Řidič boural v Holešově přímo před lékařským domem, pomoc tak byla na dosah

Vážná nehoda dnes dopoledne uzavřela část ulice Palackého v Holešově na Kroměřížsku. Řidič Škody Superb vjel do protisměru, kde narazil do jedoucího nákladního auta a poté do čtyř osobních automobilů, zaparkovaných podél silnice. Těžce zraněného muže bylo nutné oživovat.

Záchranáři zasahují v pátek 31. března 2023 dopoledne u vážné dopravní nehody v Palackého ulici v Holešově. | Foto: HZS Zlínského kraje