Norma sice hovoří o tom, že by stroj měl být alespoň jednou ročně odborně zkontrolován, praxe je však jiná. „Norma je jen doporučení. Není závazná,“ řekl Deníku bez dalších podrobností kontrolor a jednatel společnosti Pragolet Evžen Thöndel. V době vyšetřování havířovské události se však dál nechtěl k problematice blíže vyjadřovat. Jen doplnil, že se cena opakované prohlídky za jednu atrakci pohybuje od 1500 do 3500 korun.

I inspekce přiznává, že nemá páky na to, aby mohla atrakce bez revizí pokutovat. „V tuto chvíli neexistuje žádný zákon, který by nám či jinému úřadu umožnil uložit sankci za to, že není provedena pravidelná roční kontrola,“ uvedl mluvčí inspektorů Jiří Fröhlich.

Nehoda kolotoče je vyšetřována jako ohrožení z nedbalosti. Viník zatím není znám

Po nehodách, jako byla ta v Havířově, o vině a trestu rozhoduje soud. Ten zkoumá, zda někdo nezanedbal své povinnosti a zda byly dodrženy všechny normy. „Trestem může být v krajním případě i vězení,“ dodal mluvčí.

Prezident Asociace výrobců, distributorů a provozovatelů lidové technické zábavy ČR Vlastimil Lagron si nedokáže představit, že by některý z členů asociace nějakou vynechal. „Je to naše živobytí a nikdo si nedovolí hazardovat jak se svým jménem, tak s lidským zdravím,“ sdělil.

Na Havířovských slavnostech došlo v sobotu (3. 9. 2022) odpoledne k nehodě kolotoče. Zraněno bylo 17 lidí včetně dětí.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Podle živnostenského zákona se v České republice provozování pouťových atrakcí řadí mezi volné životnosti, tedy není pro ně potřeba mít speciální vyučení či kurzy. „I když si kolotoč může pořídit kdokoliv, zacházet s ním může jen řádně proškolená osoba,“ dodal Lagron.

Kontroly jako na STK

„Z naší strany musí veškeré atrakce každý rok projít technickou kontrolou. A jako například auto musí na STK, tak i všechny atrakce u nás musí projít kontrolou a dostat oprávnění do technického průkazu, aby atrakce mohla do provozu,“ uvedla za provozovatele nejznámějšího zábavního parku v České republice, pražskou Matějskou pouť, Eva Kočková.

Kolotoče musí na kontrolu. Když ji ale majitel nezajistí, nic mu nehrozí

V případě, že člověk chce před vstupem na atrakci vědět, že je stroj po technické stránce v pořádku a má patřičná povolení a osvědčení, může si je podle Kočkové bez problémů vyžádat od samotných provozovatelů.

Redakce Deníku se obrátila i na ministerstvo průmyslu a obchodu, zda po události v Havířově neuvažuje o změně pravidel v tomto sektoru. I přes urgenci však ministerstvo do konce uzávěrky neodpovědělo.