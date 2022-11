Žena se vydala do lesa, kde se před druhou hodinou odpoledne v terénu zranila. Naštěstí si zvládla zavolat pomoc a hasiči z Chvalčova a z Bystřice pod Hostýnem se ji vydali zachránit. Do hůře dostupných částí lesa museli vjet se čtyřkolkou.

„Ženě zafixovali zraněnou nohu do dlahy a převezli ji k místnímu lomu, kde již čekala posádka zdravotnické záchranné služby. Ta si pacientku převzala do své péče a následně transportovala do nemocnice k dalšímu vyšetření," popsala událost mluvčí hasičů Lucie Javoříková.