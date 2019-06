Dvacetiletou zraněnou ženu přepravil do zlínské nemocnice vrtulník. Silnice druhé třídy je v místě nehody uzavřená, policie dopravu odklání.

"Osmadvacetiletý řidič linkového autobusu jel směrem od hlavního tahu I/50 na Střílky. Těsně před obcí najel na krajnici, ta se pod ním utrhla a vjel do příkopu, kde čelně narazil do stromu," uvedla Kyšnerová. Šest z devíti zraněných utrpělo lehká zranění.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan ČTK řekl, že kromě ženy transportované vrtulníkem převezli zdravotníci dva zraněné do nemocnice do Zlína, tři zraněné do Uherského Hradiště a tři do Kroměřížské nemocnice.

Vrtulník vyslala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, která na místo nehody poslala i pozemní posádku.