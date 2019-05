Nejpravděpodobnější varianta jeho zmizení, totiž, že se vydal k řece, která mu vzala život, se bohužel nakonec ukázala tou pravdivou.

„Bohužel musíme potvrdit, že policejní potápěči nalezli v těžce přístupném terénu řeky Olšavy (asi 650 metrů po proudu) okolo půl třetí odpoledne mrtvé tělo pohřešovaného chlapce. Okolnostmi se budeme nadále zabývat, avšak vzhledem k věku oběti nebudeme poskytovat žádné bližší informace. Nicméně nic nenasvědčuje tomu, že by byl spáchán nějaký násilný trestný čin,“ informoval mluvčí krajských policistů Petr Jaroš.

Po tříletém chlapci z Podolí pátrali od úterního večera desítky policistů, hasičů i stovky dobrovolníků.

Zahrady, pole, remízky, přilehlé okolí řeky Olšavy i rozeklané koryto toku, to vše začali prohledávat za nevlídného, deštivého počasí v úterý večer i v noci a pokračovali i o slunečné prvomájové středě.

Do pátrání se postupně zapojili také policejní psovodi, vrtulník s termovizí, policejní potápěči i hasiči se člunem.

„Pohřešovaný tříletý Ivan Malina se v úterý 30. dubna kolem 18. hodiny ztratil ze svého bydliště v Podolí. Hoch je asi metr vysoký, má světlé vlasy a na sobě měl modré rifle s maskáčovou bundou značky Adidas,“ uvedl mluvčí krajských policistů Petr Jaroš.

Stovky dobrovolníků

Do pátrání po chlapci bylo podle něj nasazeno více než 50 policistů, desítky hasičů a na místo se sjely stovky dobrovolníků.

„Hned poté, co jsem vyhlásila v místním rozhlase, že se chlapec ztratil, tak se u jeho bydliště sešlo kolem čtyřiceti místních lidí, všichni byli ochotni ho jít hledat, i když bylo tak špatné počasí. Netušila jsem však, co se strhne, když to zveřejním na Facebooku. To se tam sjelo na pět stovek lidí z různých koutů regionu. Pomoc nabízeli jak starostové okolních obcí, tak i lidé až z Brna,“ popsala starostka Podolí Jana Rýpalová odhodlání, s jakým byli lidé ochotni malého chlapce hledat.

Už večer podle jejích slov prohledali různá zákoutí v krajině kolem obce i řeky Olšavy.

„Snažili se projít všude tam, kde by chlapec mohl být. Protože přeci jen to je malinké dítě, které se protáhne kdejakou škvírou. Až do půl noci se nabízely davy lidí, kteří chtěli nějak pomáhat. Neskutečné,“ dodala Jana Rýpalová.

Podobně situaci vnímá i Podolanka Dagmar Vacková.

„Ivánek je jedním z nás, obyvatel Podolí, chodí tady do školky a rodina kolem něj žije s vesnicí, proto vnímám tu vlnu solidarity i jako důkaz naší občanské soudržnosti,“ poznamenala.

K pátrání byl podle Petra Jaroše využit i policejní vrtulník s termovizí, psovodi a další policejní složky.

„Důkladně bylo prohledáno nejen okolí bydliště, ale i místa vzdálená několik kilometrů. Vzhledem k tomu, že nedaleko domu teče řeka, byly prohledány nejen oba břehy, ale i samotná vodní plocha,“ upřesnil Petr Jaroš.

Déšť i zvýšená hladina Olšavy situaci v noci značně komplikovaly.

„Hledat byl i můj syn. Pršelo a bylo hodně škaredé počasí. Prozkoumat okolí řeky bylo nutné. To víte, zahrada chlapcova bydliště končí na břehu Olšavy a malý byl naučený chodit k řece zahradou za domem,“ prozradil Deníku 69letý obyvatel ulice v Podolí, kde malý Ivánek bydlí.

Vodou v rojnici

Ve středu nad obcí a okolní krajinou opět létal policejní vrtulník a policejní potápěči se zaměřili na podrobné prohledávání dna řeky, jejíž hladina oproti úternímu večeru a noci výrazně poklesla.

Napřed prozkoumali prostor nad mohutným místním splavem, pak v rojnici s vodou po pás a následně po prsa prohledali dno pod vířící hladinou splavu.

Necelých 150 metrů od něj totiž ústí ke břehu Olšavy zahrada domu Ivánkova tatínka. Ani tam ale před středečním polednem nic nenašli.

Odpoledne se pak pátrání stočilo od splavu po proudu řeky směrem k Míkovicím, kde potápěči prohledali také vpusť do tamní malé vodní elektrárny.

O několik stovek metrů dál kolem 14.30 hodin nakonec mrtvé tělo chlapce policejní potápěči objevili v těžce dostupné lokalitě řeky Olšavy.

SAR: Těžká koordinace

K případu se vyjádřil na facebookovém profilu také Czech SAR Team, který je nezávislým spolkem typu SAR (Search and Rescue tzn. pátrání a záchrana), jehož hlavní činností je pátrání po pohřešovaných a ztracených osobách po celé České republice.

"Při pátrání po malém chlapci v obci Podolí se strhla na internetu v některých diskuzích doslova vlna kritiky na složky IZS! Ovšem je důležité si uvědomit několik věcí: Mnoho lidí kritizovalo policii za to, že odeslala dobrovolníky v noci domů. Zde je však potřeba napsat následující, na místě pršelo a byly zhoršené podmínky i viditelnost, tudíž hrozilo zranění dobrovolníků a nebo také jejich ztracení. Mohlo by tedy dojít k situaci, kdy by složky IZS byly zaměstnány nejen pátráním po chlapci ale také pátráním po dobrovolnících! Dále je důležité vědět, že pokud se najednou sjede na místo 500 dobrovolníků je těžké pro složky IZS koordinovat pátrací akci. Mnoho dobrovolníků pátrá na vlastní pěst a nekoordinovaně! Policie, HZS a jednotky sboru dobrovolných hasičů na místě nasadili veškeré možné prostředky pro nalezení chlapce a věřte, že i oni jsou rodiče od dětí a dělají vše pro to, aby chlapce nalezli…" uvedli členové Czech SAR Teamu.