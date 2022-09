„Pokračujeme v opravě povrchu silnice I/57 v úseku Valašské Meziříčí (část Podlesí) – Bystřička. Provoz je stále veden kyvadlově a řízen semafory i regulovčíky. Oprava potrvá do poloviny října,“ sdělila mluvčí ŘSD pro oblast Zlínského kraje Lucie Trubelíková.

Dělníci v těchto dnech opravují také 1750 metrů dlouhý úsek frekventované silnice I/50 u Starého Hrozenkova od vodní nádrže po státní hranici. Doprava je tam řízena kyvadlově a semafory, proto tam také provoz houstne.

„Tvoří se tam kolony, ale je to nárazové podle typu prací, které na silnici dělníci zrovna dělají. Řidiči by měli počítat se zdržením 15 – 30 minut,“ řekl Deníku starosta Starého Hrozenkova Milan Vaculík. Dokončení prací tam ŘSD plánuje do konce září.

Odstartovaly také práce na opravě mostu přes řeku Rusavu v Hulíně na silnici I/55. Od pondělí 5. září se práce již neobejdou bez úplné uzavírky tohoto úseku.

„Objízdná trasa ve směru na Kroměříž pro vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 80 km/h bude vedena bezplatně po dálnici D1 a D55. Objízdná trasa pro vozidla s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/h bude vedena po silnici přes Tlumačov a Kvasice,“ upozornila Lucie Trubelíková.

Dopravu blokuje také oprava mostu přes potok Sovík na silnici I/35 u Rožnova pod Radhoštěm. Tam řidiči projíždějí po neopravované polovině mostu. Práce by ŘSD chtělo dokončit v listopadu.

Dělníci rovněž zajišťují svah proti sesuvu na silnici I/57 před obcí Lidečko.

„Práce na nestabilním svahu už jsou prakticky hotové. Dopravu to nijak zásadně nebrzdilo, ale ještě očekáváme další fázi činností v souvislosti s úpravou povrchu vozovky,“ uvedl starosta Lidečka Vojtěch Ryza. Předpoklad dokončení je tam podle ŘSD v listopadu.

Dále se chystá oprava mostu na silnici I/57 přes řeku Brumovku před Valašskými Klobouky.

„Předpoklad zahájení prací je v polovině září, kdy začneme budovat mostní provizorium. Práce budou probíhat mimo vozovku, provoz nebude omezen. Po kolaudaci provizoria na něj převedeme povoz v režimu 1+1 a zahájíme demoliční práce. Stavba nového mostu bude pokračovat v příští stavební sezóně,“ upřesnila Lucie Trubelíková.

Zahájení opravy povrchu silnice I/49 v úseku od motorestu v Zádveřicích po křižovatku se silnicí II/492 předpokládají v ŘSD do konce září. Provoz bude veden kyvadlově a řízen semafory. Přesný termín zahájení prací ještě upřesní.

V průběhu září by také měla začít oprava povrchu silnice I/50 na mostní estakádě v Kunovicích. O přesném termínu zahájení prací a souvisejících dopravních omezeních budou silničáři řidiče informovat.