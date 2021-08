„Oznámení o zmizení seniora jsme na operačním středisku přijali večer krátce před devátou hodinou. Pohřešování nám oznámili rodinní příslušníci,“ uvedla policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Příbuzní o muže dostali strach poté, co se nevrátil z pravidelné procházky se psem. „Šel o půl šesté jako vždy venčit psa. Vždy se vracel do hodiny, ale tentokrát se nevrátil ani do dvou hodin. Rodina se jej vydala hledat, ale neúspěšně,“ oznámili podle Kyšnerové policii příbuzní.

Následně se rozjela pátrací akce. Po seniorovi v následujících hodinách pátraly na tři desítky policistů a hasičů. Kromě nich se do hledání zapojili také dobrovolníci a myslivci. Relace o pomoc při pátrání proběhla rovněž v místních rozhlasech obcí Zdounky, Šelešovice a Jarohněvice.

„Také díky poznatkům všímavých občanů jsme krátce před půlnocí seniora vypátrali u vlakové trati mezi obcemi Olšina, Šelešovice a Skržice,“ dodala mluvčí.

Muž byl sice mírně dezorientovaný, ale jinak v pořádku. Z preventivních důvodů ho však před návratem domů vyšetřili přivolaní záchranáři.