Opilý řidič najel do mostu u Pravčic, přední část auta spadla do řeky

Padesátiletý řidič narazil autem do mostu u Pravčic ve čtvrtek 11. července krátce před půlnocí. Na rovném úseku silnice vyjel mimo cestu, kde narazil do zábradlí mostu. Při nehodě se lehce zranil, záchranáři jej proto převezli do nemocnice.

„Ještě před převozem jsme u něj provedli dechovou zkoušku na alkohol, při níž nadýchal 1,76 promile,“ uvedla mluvčí kroměřížské policie Simona Kyšnerová. Hasiči odpojili autobaterii a zasypali uniklé kapaliny. Auto vyprostili ze zábradlí mostu a odtáhli ho ze silnice. „Hasiči se také brodili v řece pod mostem, aby vytáhli přední část rozbitého auta, která po nárazu spadla do řeky,“ uvedla mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková. Požárníci ještě odřezali kus zábradlí mostu, které trčelo do silnice, a uklidili cestu. Na autě vznikla škoda dvacet tisíc korun, na mostě pak pět tisíc korun. Nehodu řeší kroměřížští dopravní policisté, řidič je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. (ex) Kroměřížský babybox slaví kulatiny Přečíst článek ›

Autor: Redakce