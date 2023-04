Auto převrácené na střeše mimo silnici a dva zranění lidé. To je výsledek dopravní nehody, která se stala v sobotu hodinu po poledni na silnici II. třídy u obce Rymice na Kroměřížsku.

Záchranáři zasahují u dopravní nehody osobního vozu u Rymic na Kroměřížsku; sobota 15. dubna 2023 | Foto: HZS Zlínského kraje

Podle policistů jel třiadvacetiletý řidič vozidla značky Opel ve směru od Kostelce u Holešova. „Na rovném úseku najel zatím z nezjištěných příčin na pravou krajnici a dostal smyk. Přejel do protisměru a dále do travnatého porostu, kde čelně narazil do břehu říčky. Skončil na střeše,“ vylíčil policejní mluvčí Radomír Šiška.

Řidič i spolujezdkyně se při havárii zranili. Předlékařskou pomoc jim poskytli hasiči. Ti také zajistili převrácený automobil. „Dále provedli protipožární opatření a usměrňovali dopravní provoz. Po vyšetření nehody jednotka převrátila vozidlo zpátky na kola pomocí lanového navijáku cisterny a poté se vrátila zpět na základnu,“ informoval mluvčí hasičů Adam Fuksa.

Oba zranění byli převezeni do Kroměřížské nemocnice k ošetření. Dechovou zkouškou byla přítomnost alkoholu u řidiče vyloučena.