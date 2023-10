V nemocnici skončil v sobotu dopoledne řidič, který se svým traktorem v Loukově na Kroměřížsku uvízl v korytě tamního potoku. Muž po nehodě zůstal uvízlý pod sedačkou, vyprostit ho museli hasiči.

Traktor se v Loukově na Kroměřížsku zaklínil v potoku. Zraněný řidič uvízl pod sedačkou. | Foto: HZS Zínského kraje

„Hasiči co nejrychleji stabilizovali traktor i přívěs a začali vyprošťovat muže, což se jim během krátké chvíle podařilo a zraněného si mohla do péče převzít posádka zdravotnické záchranné služby. Ta po ošetření převezla muže do nemocnice,“ popsala krajská mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Hasiči na místo povolali také vyprošťovací automobil ze Zlína, pomocí něhož traktor i přívěs postupně vytáhli ven z potoka na cestu.

„Dále se na místo dostavil zástupce životního prostředí, neboť došlo k většímu úniku provozních kapalin do vody. Ten rozhodl o dalším postupu. Uniklé kapaliny zasypali hasiči sorbentem a dalšímu šíření zabránili sorpčním hadem,“ dodala mluvčí.

Příčina a okolnostmi nehody se dále zabývají policisté.