„Poblíž hotelu Bunč se srazil osobní automobil se zvěří s následným nárazem do stromu. Zraněny byly tři osoby. Nejvážnější zranění utrpěla spolujezdkyně na zadním sedadle. Sanitka ji převezla na urgentní příjem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Dva muži, ročník 2000 a 2003, byli převezeni s lehčími poraněními na chirurgickou ambulanci Kroměřížské nemocnice,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Jakub Omelka.

Mladý muž za volantem škodovky vyvázl bez úhony. Zranění však utrpěli jeho tři spolujezdci ve věku osmnáct, devatenáct a dvacet let. Záchranáři je převezli do nemocnic v Kroměříži a ve Zlíně.

„Při průjezdu levotočivou zatáčkou v úseku klesání ve směru na Bunč nepřizpůsobil rychlost jízdy, dostal smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do stromů,“ uvedla za kroměřížskou policii tisková mluvčí Simona Kyšnerová.

