„Při nehodě bylo poškozeno i další vozidlo, stojící u přechodu. Svědkové poskytovali první pomoc zraněným chodcům do příjezdu hasičů. Ti poté vážně zraněné ženě a zraněnému muži poskytli akutní první pomoc až do jejich předání posádce zdravotnické záchranné služby. Poté hasiči dál pomáhali s ošetření zraněných, které následně převezli záchranáři do nemocnice,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Žena byla převezena na oddělení urgentního příjmu do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně s velmi vážným zraněním. Zraněného muže jsme převezli na chirurgickou ambulanci se zlomeninou bérce,“ popsal mluvčí krajských záchranářů Jakub Omelka.

Příčinu nehody vyšetřují policisté.

„Hasiči osvětlovali místo nehody, které částečně vymezili nehodovou clonou. Taktéž poskytli první psychickou pomoc svědkům nehody, kteří poskytovali i první pomoc zraněným. Na závěr hasiči provedli úklid komunikace,“ sdělila Javoříková.

