„Řidička sjela mimo cestu, kde narazila do stromu a zranila se. Proto byla na místo povolána posádka zdravotnické záchranné služby. Do jejího příjezdu si ženu vzali do péče hasiči. Zraněná poté byla sanitkou převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ informovala mluvčí hasičů ve Zlíně Lucie Javoříková.