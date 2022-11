V tlačenici na halloweenské party ve Slušovicích se zranilo osm mladých lidí

Osm mladých lidí se zranilo v noci na neděli při neštěstí na tematické halloweenské party v Music clubu Sud ve Slušovicích. Záchranáři ošetřili na místě tři mladíky a pět dívek ve věku od patnácti do dvaceti let, všechny následně převezli do okolních nemocnic. Podle policie byli dva lidé zranění těžce.

Záchranáři zasahují v noci na neděli 30. října 2022 na halloweenské party v Hudebním klubu Sud ve Slušovicích. V tlačenici se tady zranilo osm mladých lidí. | Foto: HZS Zlínského kraje