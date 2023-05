Slunečné počasí o posledním květnovém víkendu lákalo k vyjížďkám motorkáře. Na sobotu 27. května nebude rád vzpomínat jeden z nich. Krátce před půl sedmou večerní totiž skončil v křoví vedle silnice v obci Chvalčov na Kroměřížsku.

Nehoda motocyklisty ve Chvalčově, 27. 5. 2023 | Foto: HZS Zlínského kraje

Zařadil se tak do prodlužujícího se seznamu svých kolegů, kteří letos havarovali na silnicích Zlínského kraje a museli vyhledat lékařskou pomoc. Na pomoc mu byli vysláni profesionální hasiči z Bystřice pod Hostýnem a z Holešova.

„Hasiči po příjezdu na místo odpojili u motocyklu baterii, provedli protipožární opatření, unikající provozní kapaliny zasypali sorbentem a další zachytávali do úkapové vany. Zraněného motorkáře si do péče převzali zdravotničtí záchranáři,“ sdělila mluvčí hasičů Lucie Javoříková. V době zásahu složek IZS byla doprava svedena do jednoho jízdního pruhu.