Následný náraz, který jeho auto málem rozpůlil, jej převrátil na nedaleko zaparkovaná auta na parkovišti. Zdemoloval tak pět vozů, včetně toho svého. A může mluvit o velkém štěstí, nikomu se nic nestalo, kromě jeho zranění, která při nárazu utržil - zlomil si obě ruce.

„Dnes sem tudy měla jít jako každý den s dcerou. Na poslední chvíli sem si to doma rozmyslela s tím, že jí dám první spát. Jsem za to moc ráda. Jsem teď vděčná za život, který mohl během vteřiny skončit. Nějak si uvědomuji, že jsme vlastně měli štěstí,“ komentovala událost na facebookovém profilu Dopravní info Zlínského kraje paní Monika.

Že měli lidé okolo i vlastně řidič, který usedl za volant pod vlivem drog štěstí, není žádných pochyb.

Podle odborníka na bezpečnost v dopravě, krajského koordinátora BESIP Zdeňka Patíka, člověk, který je pod vlivem drog, je nebezpečnější než člověk, který je pod vlivem alkoholu.

Pod vlivem drog si člověk neuvědomuje rizika

„Podle expertů opilec si riziko ještě může uvědomit, člověk který je však pod vlivem drog ne. Takový má pocit, že se nemůže nic stát, víc si troufá, pak to může končit tím, že jede ve městě více než trojnásobnou povolenou rychlostí,“ komentoval Zdeněk Patík.

Podle něj by pomohlo, kdyby za podobné přestupky byly vyšší tresty, byly i náročnější zkoušky v autoškole.

„Ale hlavně by mělo být uzákoněno to, aby byl vydáván takzvaný „řidičák na zkoušku“, tohle by podle mne pomohlo nejvíce,“ zdůraznil koordinátor BESIP s tím, že zmiňovaný mladík by si nyní měl na řidičák počkat pěkně dlouho.

Stejný názor má i známý zlínský psychiatr Pavel Konečný.

„Vrátit řidičské oprávnění? Nejdřív by musel prokázat, že netrpí závislostí na omamných a psychotropních látkách,“ uvedl lékař.

Podle něj má s největší pravděpodobností mladík problémy s užíváním marihuany, protože pokud by byl prvouživatel, za volant by nesedl.

„Měl by v každém případě vyhledat pomoc psychiatra,“ doplnil Pavel Konečný s tím, že se nejspíše jedná o nevyzrálou a nezodpovědnou osobu.

„Dechová zkouška ke zjištění množství alkoholu v organismu u něj byla negativní, zkouška na přítomnost drog byla pozitivní,“ potvrdila informace Deníku mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Podle ní se celková škoda, která vznikla poškozením vozidel bude po vyčíslení pohybovat v řádu statisíců korun.

„Veškeré bližší okolnosti této dopravní nehody prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty,“ dodala Monika Kozumplíková.

Jak také zmínila, policisté zahájili proti mladíkovi úkony v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

"V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti," připomněla zlínská policejní mluvčí.