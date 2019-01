Kroměříž - /AKTUALIZOVÁNO/ V nemocnici skončili v pátek odpoledne dva chlapci, kteří si šli zaplavat na kroměřížský plavecký bazén. Namísto očekávaného osvěžení, se zde ale nadýchali nebezpečného chloru, který unikal do vody.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

„Chlapci ve věku sedm a deset jsou na dětském oddělení, měli dechové potíže,“ potvrdil o uplynulém víkendu mluvčí krajské záchranky Petr Olšan. Podle mluvčí kroměřížské nemocnice byl už v sobotu odpoledne stav malých pacientů stabilizovaný, včera byli nakonec předáni rodičům do domácí péče.

K případu byli přivoláni také hasiči. „Byla zjištěna závada na zařízení, které dávkuje chlor do vody. Na místo jsme sice přijeli, ale nebylo co uklízet,“ informoval Vít Rušar za krajské hasiče.

Správce zařízení Karel Čermák celou záležitost bagatelizuje. Jednalo se podle něj pouze o nepředvídatelnou technickou závadu.

„Chlor unikl jen do pár metrů čtverečních, kde byly zrovna dvě děti. Jelikož byly malé a tudíž nízko nad hladinou, chloru se nadýchaly. Dospělí, kteří byli ve vodě, takřka nic necítili,“ vysvětlil včera Čermák.

„Protože se opravdu jedná o velmi nebezpečnou látku, zavolala jedna pracovnice zařízení k dětem okamžitě rychlou zdravotnickou pomoc, jakmile jsme se o potížích dozvěděli,“ dodal Čermák.

Únik chloru si prý vysvětlit nedokáže. „Celé zařízení je v pořádku, vyskytla se tam jen technická závada. Určitě ale provedeme potřebné kontroly,“ přislíbil Čermák.

Případ přiotrávených chlapců přesto nyní šetří policisté. „Do vody unikl trojnásobek množství chloru, než je povolené. Nyní se tím zabýváme, zda nepůjde o trestný čin obecného ohrožení,“ poznamenala kroměřížská policejní mluvčí Blanka Králová.

O neštastné události mnozí obyvatelé zatím moc nevědí, od návštěvy plaveckého bazénu je ale prý neodradí.

„Je to hrůza. Každopádně by se něco takového stávat nemělo, ale teď si alespoň budou všude dávat větší pozor. S dětmi na bazén zajdu, v případě, že by se to opakovalo vícekrát, pak si návštěvu zařízení raději rozmyslím,“ svěřila se například Petra Kopřivíková z Kroměříže.