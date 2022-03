Mladá řidička podle policie vjela do protisměru. „Řidička automobilu prozatím z neznámých příčin vjela do protisměru, kde čelně narazila do zemědělského stroje,“ informoval policejní mluvčí Petr Jaroš.

K místu nehody ihned vyjely všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Profesionální hasiči ze stanice Kroměříž na místě mladou řidičku osobního auta, která utrpěla zranění neslučitelná se životem. Tělo ženy vyprostili ze zdemolovaného vozidla s pomocí vyprošťovacího hydraulického zařízení. Řidič traktoru vyvázl bez zranění,“ popsalamluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„Při nárazu došlo k utržení předního kola traktoru, ze kterého následně vytekl hydraulický olej. Ten hasiči zasypali sorbentem. Traktor s návěsem zablokoval oba jízdní pruhy,“ uvedla mluvčí.

Silnice byla v tomto úseku uzavřena do nočních hodin. Příčinu a okolnosti nehody šetří policisté, kteří na místě zasahovali společně s profesionálními hasiči.