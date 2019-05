„Jak bylo zjištěno a potvrzeno velitelem zásahu z místa, část stěny starého neobydleného domu se zhroutila a došlo tak k narušení jeho statiky a ohrožení dalších objektů,“ potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Hasiči na nic nečekali. Provedli okamžitou evakuaci vedlejšího domu. Nebyl čas na dlouhé rozmýšlení. Vzhledem k rozsáhlému poškození byl okamžitě na místo přivolán statik, který nekompromisně rozhodl o stržení již z části zřícené stavby.

Vrátit se nesmí

Co je však horší, také rodina z vedlejšího domu se dovnitř vrátit nemohla. Alespoň v tu chvíli.

„Na základě jeho posouzení (statika, pozn. redakce) byl vydán zákaz vstupu do obou objektů a to až do doby demolice,“ zopakoval slova statika Řezníček.

Zabezpečené prostory, již odpojené od přípojky plynu a elektrického vedení, byly předány starostovi obce. Na něm nyní je zajistit další úkony.

Obyvatelé z okolního domu nyní prožívají těžké chvilky.

„Evakuované osoby si na nezbytnou dobu zabezpečily zabezpečily ubytování v jiných prostorách,“ uzavřel Pavel Řezníček.