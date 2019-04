Hrozivě vypadající dopravní nehodu měl za následek zajíc, který se rozhodl v nepravou chvíli přeběhnout přes cestu vedoucí z Holešova do Třebětic. V ten moment totiž tudy projížděl dvacetiletý řidič v autě Škoda Fabia.

Nehoda u Třebětic | Foto: Deník / Jana Bradnová

Mladý muž se lekl a manévrem se mu snažil vyhnout. Strhl řízení, tím se však dostal do protisměru a navíc dostal smyk. Ten ho sice vrátil do pravého jízdního pruhu, avšak poté vymrštil mimo cestu. Skončil tak v poli, kde se navíc přetočil na střechu. Naštěstí utrpěl pouze lehká zranění, se kterým ho záchranáři převezli do nemocnice v Kroměříži.