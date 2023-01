„Devatenáctiletá řidička vozidla Peugeot jela s dalšími třemi lidmi ve věku 20 a 22 let od osady Skavsko směrem na Litenčice. Mladá žena zřejmě nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem, stavu a povaze komunikace, povětrnostním podmínkám a po projetí pravotočivé zatáčky dostala na drobných kamínkách smyk,“ přiblížila nehodu policejní mluvčí Barbora Balášová.

Řidička následně s autem vjela do protisměru a poté vpravo do příkopu, kde narazila do stromu.

„Policisté u řidičky provedli dechovou zkoušku, s negativním výsledkem. Všichni cestující utrpěli zranění, záchranáři je převezli do nemocnic,“ doplnila mluvčí. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 30 tisíc korun.