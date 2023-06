Celá řada dopravních nehod zaměstnala během pátku 16. červa hasiče ve Zlínském kraji. V nemocnici skončil zraněný motorkář po střetu s nákladním vozidlem u Bílavska na Kroměřížsku.

Nehoda motorkáře a nákladního auta v Bílavsku na Kroměřížsku zaměstnala v pátek odpoledne všechny složky IZS. | Foto: HZS Zlínského kraje

K nehodě došlo v pátek krátce po poledni. „Hasiči provedli zajištění místa nehody, dále protipožární opatření a kontrolu možného úniku provozních kapalin. Asistovali posádce zdravotnické záchranné služby s umístěním zraněného řidiče motocyklu do vakuové matrace a následně do sanitky. Motocyklista byl převezen do nemocnice,“ uvedl krajský mluvčí hasičů David Martinec s tím, že po dobu vyšetřování nehody byl provoz řízen kyvadlově policisty.

Hasiče během pátku zaměstnala ve Zlínském kraji celá řada dalších nehod. „Dopravní nehoda motocyklu a osobního automobilu v Nivnici u Uherského Brodu, elektrokoloběžky ve Valašském Meziříčí, střet trolejbusu s chodcem ve Zlíně, dále srážka dvou cyklistek se zraněním ve Starém Městě nebo dopravní nehoda osobního automobilu a cyklisty v Růžďce na Vsetínsku či nehoda cyklisty v Holešově,“ vyjmenoval mluvčí.

„Chtěli bychom apelovat na všechny, aby dodržovali stanovenou rychlost, věnovali se plně řízení vozidel a respektovali i ostatní účastníky silničního provozu,“ uzavřel Martinec.