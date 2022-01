Podle dostupných informací měla dvaasedmdesátiletá žena přecházet za pomocí invalidního chodítka po přechodu pro chodce k místnímu kostelu. Mělo dojít ke střetu s přijíždějícím doposud nezjištěným autem.

„Paní po nárazu do zad spadla na vozovku. Pomohla jí žena, která se měla pohybovat v tmavém vozidle v doprovodu mladší dívky. Zraněnou doprovodila do chráněného bydlení,“ informovala mluvčí s tím, že žena byla následně odvezena k vyšetření do Kroměřížské nemocnice.

„V souvislosti s výše uvedenou událostí hledáme případné svědky. Pokud by někdo mohl poskytnout informace vedoucí k objasnění případu, ať zavolá na telefonní číslo 735 780 170 nebo na bezplatnou linku Policie ČR 158. Zejména pak žádáme, aby se ozvala žena, ve věku asi třicet až čtyřicet let, která poškozené pomáhala,“ dodala Balášová.