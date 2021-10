Zdraží kvůli tomu i potraviny. Důvodem je to, že Rusko omezuje své dodávky, málo plynu je tak v celé EU. Citelně zdražuje ropa, benzín za 40 korun již tuto zimu nelze vyloučit.

Rusko či Saúdská Arábie se totiž „pakují“ v době vysokých cen plynu, než na trh dorazí iránská a americká ropa. Lidé v tuzemsku se musí připravit na zdražení džín a dalších oděvů, protože na světových burzách citelně stoupá cena bavlny. Nejméně o pětinu se zvedly ceny stavebních materiálů, stejně tak jako podražily nemovitosti…

Těmito a podobnými postřehy už týdny zásobuje mediální éter člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda i další ekonomické veličiny naší země.

Na první pohled to vypadá, jakoby nás měla co nevidět smést tsunami raketově rostoucích cen všeho, za co musíme ve svém běžném životě platit. I kdyby se však situace stala méně dramatickou, než jak se momentálně jeví, pořád by to nemělo být důvodem k jejímu podceňování.

Můžeme ale s nevybíravým cenovým atakem vůbec něco dělat?

Rozhodně ano.

Všechno přece nemusíme kupovat za nehorázné až lichvářské ceny. Jsou věci, u kterých bychom klidně mohli počkat, až se ekonomická divočina poněkud zklidní.

Odmítnutím kupovat nechutně předražené zboží přispějeme ke snížení poptávky po něm a vytvoříme tlak na postupné snížení jeho ceny. A i když to možná nezafunguje na počkání, určitě stojí za to se tímto způsobem zdražování postavit.