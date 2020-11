Malé čokoládové cukrovinky ve tvaru čočky se zrodily před více než 110 lety právě v Holešově. A po celou dobu se v Holešově také vyráběly. Nyní jedna etapa končí a někteří místní obyvatelé zprávu o přesunu výroby nesou těžce.

Na jednu stranu je to pochopitelné. Lentilky procestovaly celý svět a všude jsme se mohli chlubit tím, že se dělají u nás na Kroměřížsku v Holešově. Je to jako přijít o kus historie, o část hrdosti na své rodné město. O něco, co se zdálo být neměnné, trvalé a stejně jisté jako to, že každé ráno vyjde Slunce.

Snad každý s nimi má nějakou zkušenost. Snad každému, kdo je kdy měl, se alespoň jednou rozsypaly. Mně osobně budou chybět kilové balení, které byly k dostání v podnikové prodejně ve Sfinxu.

Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Lentilky už dávno nejsou až tak úplně „naše“. De facto jsme se jich vzdali prodejem závodu Sfinx společnosti Nestlé. Výlučně Nestlé teď může ovlivnit jejich budoucnost. A stejně jako může přesunout jejich výrobu, může měnit jejich barvu, obal, složení. V nejhorším případě může jejich výrobu zastavit úplně. A to Nestlé nyní nedělá. Je to možná malá útěcha, ale Lentilky stále zůstanou na trhu. A my budeme i nadále moct říct: „A víte, že Lentilky jsme vymysleli u nás v Česku, v Holešově?“

Koneckonců i po desetiletích se ví, že boty značky Baťa původně vznikaly ve Zlíně. A přitom dnes abys ševce ve Zlíně pohledal.