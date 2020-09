Například zkušený novinář Jindřich Šídlo nedávno prohlásil: „Kdyby média chtěla, vyděsí tuto zemi ještě víc, ale nemyslím si, že to dělají. Úplně stačí, když citují oficiální zdroje.“

Média prostě dělají jen to, co mají v popisu práce - informují o věcech, které se jakkoliv dotýkají našich životů. Ať už to jsou věci pozitivní či negativní.

Nejsou to ovšem média, kdo přichází s restriktivními nařízeními.

Nejsou to média, kdo vyhlásil v České republice nouzový stav.

Nejsou to média, kdo posílá lidi do karantény či uzavírá celá pracoviště.

A už vůbec to nejsou média, kdo podporuje či nějak podněcuje paniku, jak si někteří myslí.

Obyvatele Zlínského kraje nevyjímaje.

Poslední dny bohužel přinesly velký nárůst pacientů nakažených novým typem koronaviru v oblasti Bystřicka v okrese Kroměříž.

Nikoho situace netěší. Každý se k nákaze staví rozdílně. Někdo má strach, jiný považuje onemocnění COVID-19 za „chřipku“.

Ať tak či tak, bylo a je stále nutné o tak velkém nárůstu nových případů informovat. Ať už se to někomu líbí nebo ne. Vždyť počet nových pacientů či lidí v karanténě denně roste i o desítky procent.

Okres Kroměříž kvůli tomu na takzvaném covidovém semaforu zoranžověl. V popisu práce médií totiž není zatajovat informace, zkreslovat je či je dokonce upravovat, aby vypadaly „hezčí“.

V popisu práce médií je pouze jejich prezentace veřejnosti. Ať už jsou zprávy jakkoliv kruté.