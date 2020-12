Upřímně řečeno, bazén stojí na stejném místě desítky let a není možné, aby si toho bývalé zastupitelstvo nevšimlo už předtím. Stejně tak bylo v roce 2018 jasné, že bazén by si po letech zasloužil minimálně rozsáhlou rekonstrukci. Možná i rozšíření, po kterém někteří volají.

A proto nyní radnice přišla s náhradním řešením. Po dlouhých jednáních se podařilo získat jiné pozemky (v téměř stejné lokalitě), které už nebudou bránit případnému budoucímu rozvoji bazénu. Po více než dvou letech je tedy stavba zhruba ve stejné fázi jako na začátku. Radnice si zaslouží plusový bod snad jen za to, že si důležitost nové víceúčelové haly uvědomuje a chtěla by ji řešit.

Na druhou stranu musíme mít pochopení. Vlivem koronavirové pandemie a několika vládních přešlapů to město rozhodně nebude mít jednoduché. Příjmy v příštím roce ani zdaleka nedosáhnou na výdaje a namísto toho, aby mohlo šetřit či uvažovat o vyšších investicích, musí sáhnout do úspor a pokrýt jimi schodek 114 milionů korun. Snad tedy nebude trvat ještě další dvě volební období, než do haly zavítají první sportovci.