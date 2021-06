43letý trenér to měl složité hned od svého nástupu. Žezlo u národního týmu převzal po Miloši Říhovi, který u českých fanoušků získal na velké oblibě. I například dnes již velmi známou tiskovou konferencí po Mistrovství světa v Bratislavě 2019, kdy se po čtvrtém místu neubránil slzám.

Filip Pešán proti dnes již zesnulému a úspěšnému trenérovi může působit sebejistě, pro leckteré třeba i arogantně. Před Mistrovstvím světa v Rize si však dokázal fanoušky naklonit na svoji stranu úspěšným účinkováním na Českých hokejových hrách.

Vše se ale hodně rychle obrátilo proti němu. A to dost rychle. Stačilo nevydařené vystoupení s Ruskem a prohra se Švýcarskem, „pouze“ výhra v prodloužení nad Běloruskem. Předváděná hra po dobu šampionátu také vždy nepůsobí valně.

To však není vše. Diskutéři a nejen tzv. čtrnáctidenní fanoušci mu vyčítají malé zaujetí na střídačce, kamennou tvář a téměř žádné emoce. Což o to, při nějakém důležitém gólu by radost projevit mohl, o tom žádná.

Ale je kvůli tomu potřeba se do hlavního kouče národního týmu zápas co zápas obouvat? Už po druhém utkání turnaje se Švýcarskem ho „odvolávat“, aby tým převzal někdo jiný? Přecházet do osobních invektiv?

Rozhodně ne!

Filip Pešán je bezesporu specifický kouč, který v podstatě rozděluje národ na dvě části. S hodnocením a působením u reprezentace by se však mělo přeci jen chvíli počkat.

Velmi netradiční turnaj s řadou překvapení až senzačních výsledků zatím zvládá - první úkol totiž splnil a dokonce s předstihem postoupil do čtvrtfinále.

Ano, na jednu stranu je to téměř povinnost Na tu druhou se stačí podívat na Švédsko, které až téměř senzačně mezi osmičku nejlepších neproklouzlo.

Na konci týdne zjistíme, zda angažování Filipa Pešána bylo správnou volbou. Zda český národní tým dovede k vytoužené medaili nebo ještě výše a kamenná tvář na střídačce tak bude pouhou „malicherností“.

Otázka zůstává, zda českému fanouškovi by vlastně zlato od Filipa Pešána chutnalo.