„Každá chvíle v téhle hale je něco neuvěřitelného. Olympiádu si hrozně užívám. Mrzí mě, že jsem nereprezentoval líp Českou republiku, a slibuju, že udělám všechno pro to, abych se znovu podíval na olympijské hry, odčinil to a zlepšil se," řekl České televizi rodák z Kroměříže po své olympijské premiéře v posvátné hale Budokan.

Sedmadvacetiletý judista dosud Kochmana na seniorské scéně nikdy neporazil, do zápasu ale vstoupil aktivněji. Oba judisté však zůstávali dlouho ve střehu a souboj po skončení normální doby přešel do prodloužení a zlatého skóre.

V něm po více než celkových pěti minutách vzájemného souboje dostal nejprve Klammert trest za pasivitu a následně jej Izraelec dokázal zdolat díky technice uki-otoši. Klammert s Kochmanem prohrál i potřetí na seniorském turnaji.

Klammert letos obsadil třetí místo na Grand Slamu v turecké Antalyi, což je jeho nejlepším umístěním na mezinárodní scéně.

Neuspěla ani stolní tenistka Matelová

Podobně jako krajan dopadla i stolní tenistka Hana Matelová, která skončila hned ve druhém kole. I pro ni to však bylo její první vystoupení na olympijském turnaji. Přípravu měla podobně komplikovanou, jako její reprezentační kolega Lubomír Jančařík . Navíc proti ní nastoupila už rozehraná Thajka Orawan Paranangová, která je na žebříčku jen o sedmatřicet míst, níž než česká reprezentantka.

Matelová vstoupila do zápasu dobře a vyhrála v koncovce první set. O další dva následující ovšem přišla. Nekonalo se žádné vyklízení pozic, naopak, česká hráčka vstoupila do čtvrté sady opět lépe a dotáhla ji do vítězného konce. Vyrovnaný souboj ovšem pro sebe přece jen nakonec získala Paranangová. V šestém setu sice málem ztratila slibné vedení 9:4, když Matelová snížila až na 8:9, ale pak si koncovku Thajka pohlídala.