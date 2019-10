Je vlahý večer 27. července roku 1986. Nad budapešťským Nép-stadionem již dávno zapadlo slunce a osvětlují jej jen decentně rozsvícená hlavní světla, která ozařují osmdesátitisícový dav, jenž se na plochu maďarského svatostánku ten den dychtivě těšil.

Nad hlavami přítomných se třepotá vzduch a vlajky s nápisem Queen. A pak to přijde za zvuku intra alba A Kind of Magic vstupuje na scénu Freddie Mercury oděn do bílé uniformy s červenými přezkami. Lidé šílí a Queen dávají první pecku One vision.

V hloučku poslouchá i tehdy pětadvacetiletý Vojta z Náchoda s kamarády. „Těšili jsme se na to jako malí kluci. V době uvadajícího komunismu to bylo něco neslýchaného, že se jen pár kilometrů od našich hranic bude producírovat světoznámá kapela. Vždyť v tu dobu měl člověk problém dostat se do Polska,“ vzpomíná Vojta, který při nabídce koupi lístku neváhal sáhnout hlouběji do kapsy.

Mladí lidé a euforie

„Na tu dobu to byla docela horentní suma. Tuším, že lístek stál sto marek. A to byla asi měsíční výplata,“ dodává muž, který už i v autě, kterým do Budapešti jel se svými kamarády, cítil, že je něco ve vzduchu a komunistickému režimu dochází dech. To se mu potvrdilo i na hraničním přechodu.

„Jeli jsme přes Bratislavu, kde si jeden kamarád uvědomil, že má propadlý pas. V tu dobu jsme si říkali, že je po výletě. Ale překvapil nás celník, který nám poradil, ať si zajdeme na nejbližší úřad, kde na dálku platnost pasu prodlouží. To jsme se docela divili,“ říká muž, který do hlavního města Maďarska poté dorazil krátce po obědě.

„To už byla Budapešť plná mladých lidí a euforie. A bylo to úžasné. A když jsem viděl naživo Mercuryho, byl jsem v sedmém nebi,“ dodává pamětník legendárního koncertu, který si užíval každý tón vystoupení. Do paměti se mu pak vryly nejen vzpomínky na známé „fláky“, ale i překvapení od Freddieho, který se speciálně pro tuto příležitost naučil maďarskou lidovku Tavaszi szél vizet áraszt.