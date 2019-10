Cestování nebylo za komunismu omezeno jen směrem na Západ, ale jednoduché nebylo ani směrem na Východ, do zemí komunistického bloku. Mnoho lidí prostě nedostalo od komunistického režimu pas, ale i ti, co ho dostali, s ním jen tak někam nemohli.

Moskva. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo pro volné bezvízové cestování otevřeno jen několik málo zemí, východní Německo, Maďarsko, Bulharsko, ale složitější to bylo už i do Rumunska. V osmdesátých letech se mnoho let nedalo „bez pozvání“ jet ani do sousedního Polska. Vedle toho platily různé celní restrikce, kdy bylo zakázáno vyvážet z daných zemí, či naopak dovážet různé věci.