Podnikání však nabralo na obrátkách a rozrostl se do té míry, že v roce 2014 už dával práci deseti lidem. V současnosti má společnost Washina engineering zhruba 40 zaměstnanců, jejich výrobky jsou spojeny se stavebnictvím, dřevozpracujícím průmyslem, automotive či třeba farmacií. Společnost exportuje zboží například do Holandska, Německa,Rakouska, Francie,Švédska.

Jeden unikátní výrobek se dokonce dostal mimo planetu Zemi.

„Není žádným uměním začít podnikat, ale podnikat dvacet let,“ tvrdí sám majitel.

„Trh se neustále vyvíjí a vy musíte aktivně reagovat na aktuální dění okolo.. Lidé mají jiné nároky než měli před dvaceti lety. Naprosto se změnila skladba mých zákazníků. Jen pandemie s tím zamávala natolik, že jsme zcela obměnili portfolio těch největších klientů,“ zasvěcuje do tajů úspěchu podnikání Vašina.

„Nikdy nevsázím vše na jednu kartu. Snažím se mít i ty největší zákazníky rozdělené. Aby se pak nestalo, že od nás klient přestane odebírat a my nebudeme mít najednou nasmlouvanou žádnou práci,“ pokračuje Jiří Vašina.

Že je to dobrá strategie se ukázalo nyní v období pandemie. S jejím příchodem se například zcela zastavil odbyt v automobilovém odvětví. Když se však jedny dveře zavřou, jiné se otevřou. Objevila se tak poptávka jinde. Například od firmy opravující lodě.

Žádné kusovky, ale celé stroje

Ještě zpět k onomu zajímavému „kosmickému“ úspěchu. „V rámci leteckého programu jsme vyrobili disk, který pomohl vynést přístroj do vesmíru,“ popisuje Jiří Vašina.

„Ve finále se tam náš disk rozpadl. Takže jsme vytvářeli něco, co stálo poměrně dost peněz a od začátku se počítalo s tím, že je určeno ke zničení,“ vzpomíná s úsměvem na netradiční zakázku Vašina.

„Dostali jsme ovšem dokument potvrzující, že náš výrobek letěl do kosmu,“ dodává.

Tato a podobné objednávky jen dokládají, jak je práce ve Washina engineering různorodá.

„Díky širokému strojnímu parku neděláme jen součástky, ale skládáme celé stroje. Vyráběli jsme tak například stroj pro České dráhy, který stlačí podvozek a jejich zaměstnanci pak mohou provádět kontroly a údržby,“ popisuje další ze zadaných objednávek.

A výroba unikátních přístrojů je to, co majitele baví víc, než vyrábět takzvaně kusovky, u kterých někdy ani pořádně neví, kde skončí. Právě proto by se na výrobu takto hotových strojů chtěl zaměřit i do budoucna.

„Nemám nyní v plánu se rozšiřovat. Spíše chci zefektivnit výrobu, zaměřit se právě na vlastní automatizaci, kterou doposud aplikujeme u našich zákazníků“ prozrazuje Vašina, hrdý otec dvou synů.

Pracovníci k nezaplacení

I Jiří Vašina naráží na problém, který se v současnosti projevuje v mnoha oborech, s nedostatkem kvalitního personálu.

„Ve Zlínském kraji je mnoho strojírenských firem. Poptávka po zaměstnancích převyšuje nabídku,“ zoufá si Vašina.

Zaučené a šikovné pracovníky není jen tak lehké získat. Často je nepřesvědčí ani vidina vyššího platu.

„I já se snažím dávat lidem nejrůznější benefity. Musíte se o ně starat. Kvalitních lidí je málo a nikdo nechce, aby mu odešli,“ zdůrazňuje znovu Jiří Vašina, který hledá útěk od každodenních pracovních strastí například po boku své ženy při výšlapu na svatý Hostýn.

„Manželka chodí na Hostýn každý den, ale já potřebuji i nějaký čas na regeneraci. Průměrně čtyřikrát do týdne s ní ovšem jdu také,“ usmívá se Jiří Vašina.