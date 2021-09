„Pak se to rozjelo,“ usmívá se astronom, který vytvořil hodiny také například pro Fryšták, Zlín i Vysokou nad Kysucou na Slovensku.

„Pan starosta se mě zeptal, jestli bych nějaké hodiny neudělal pro obec. Chtěl jsem pro Žlutavu vytvorit něco, co jen tak někde nemají. Rozhodl jsem se pro azimutální sluneční hodiny, které nebudou ukazovat jen střední sluneční čas, ale ten středoevropský, zkrátka ne letní“ zmínil Vratislav Zíka, který první sluneční hodiny vytvořil pro maminku své manželky.

„Od roku 1974 jsem začal chodit do zlínské hvězdárny. Dnes tam působím jako vedoucí kroužku mladých astronomů,“ připomněl.

„Ohromilo mě, jak mnoho poznatků bylo už v pradávných dobách zjištěno pomocí nejjednodušších slunečních hodin gnómonu, což je rovná tyč zapíchnutá kolmo do země. Podle stínu lze zjistit například výšku a azimut slunce, zeměpisné souřadnice místa, sklon zemské dráhy k rovníku, začátky ročních období, a samozřejmě i čas,“ podotýká.

Pan Vratislav Zíka se pustil do výpočtů drah komet a dalších věcí týkajících se astronomie.

„Po čase jsem se to také naučil. A zájem o astronomii mě už neopustil,“ říká.

Nejvíce jej prý fascinovalo to, že astronomové byli schopni dlouho dopředu polohy komety vypočítat.

„Způsobila to Kohoutkova kometa, když se blížila k Zemi v roce 1973. Tenkrát se tomu věnovala velká pozornost. Chtěl jsem kometu vidět, ale nerozuměl jsem informacím z tisku, kde byly publikovány mapky s polohami komety. Nakonec jsem ji stejně neviděl. Neměla předpokládanou jasnost a ani počasí tomu nepřálo,“ vzpomíná Zíka.

Vratislav Zíka zasvětil svůj profesní život chemii, kdy se po škole živil jako konstruktér výpočtář vývoji pneumatik. A co ho vlastně přivedlo „ke hvězdám“?

Co má společného chemie a astronomie? Oba vědní obory jsou velkými koníčky sedmašedesátiletého Vratislava Zíky ze Žlutavy. Ten je sice již v důchodu, ale astronomii se věnuje dál. Vyvíjí matematické modely pro navrhování slunečních hodin, které informují o čase a současně zdobí domy, zámky, úřady či školy.

