„Byl to Pan Pes a velký frajer až do posledního dne svého dlouhého psího života. Táta 16 dětí, dvojnásobný Železný bígl. Můj věrný kamarád, který mě naučil trpělivosti a klidu a také shovívavosti a toleranci. Za svoji smečku a hlavně parťačku Dianku by dýchal a chránil je po celý život. Dvanáct let pomáhal v rámci canisterapie klukům ve výchovném ústavu a navštěvoval děti v mateřských školkách. Stále na něj budu vzpomínat,“ dodala na závěr nadšená chovatelka Jana Polášková z Hranic, jejíž bíglové stále sbírají tituly na mnoha republikových i mezinárodních výstavách a soutěžích.