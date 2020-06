Zdroj: Deník / Michal Burda

Po studiích na výtvarných uměleckých školách se v roce 2012 vrátila do rodného kraje, kde žije a tvoří ve vile rodičů v Janové u Vsetína. Od té doby představila své dílo na východní Moravě např. na komorních samostatných výstavách v rožnovské Kostnici (2014) a v kopřivnické K – galerii (2016). Ke svému životnímu jubileu 30 let si přála uspořádat ve Vsetíně velkou retrospektivní výstavu s tématem REM fáze. To se jí také podařilo, ale až se zpožděním v roce 2018.