Ve volném čase se odreagovává četbou a chozením do kina. „Baví mě číst detektivní romány a ponořila jsem se do asertivity. Asertivita je něco jako životní styl,“ přibližuje Uhrová. „Kino navštěvuji především se svým synem. Chtěl by také být psychiatr,“ usmívá se.