Nejen, že se mu v amatérské cyklistice podařilo získat cenná vítězství, tento sport jej provází i v jeho dalším osobním a pracovním životě.

Současný mysločovický zastupitel má lví podíl a hlavní zásluhu na vzniku Cykloparku Mysločovice, který vznikal v lesíku nedaleko obce.

„K cyklistice jsem „přičichl“ teprve až kolem šestnácti let.

„Jezdil jsem tenkrát za oddíl Jiskra Otrokovice, potom za Otrokovický Kohoutek. Později jsem se dostal na horská terénní kola, která mi více vyhovovala než ta silniční. Tomuto sportu jsem se věnoval co nejvíc to šlo,“ říká dnes jednačtyřicetiletý podnikatel z Mysločovic.

Jako amatérovi se mu v cyklistickém sportu podařilo dvakrát získat titul Amatérského mistra České republiky v MTB maratonu. Patřil také ke špičce amatérského maratónského běhu.

„Chtěl jsem se v mládí vydat na profesionální cyklistickou dráhu, ale dostal jsem pak nabídku, abych vedl společnost, kde jsem pracoval. Proto jsem se rozhodl ji přijmout i s ohledem na rodinu, i když to bylo na úkor mé sportovní kariéry,“ usmál se podnikatel.

Václav Utinek se ale s cyklistickým sportem loučit až tak úplně nemusel, vždyť obor jeho podnikání je právě cyklistika. Jeho firma prodává cyklistické komponenty.

„Měl jsem a stále mám kontakty se závodníky. V minulosti jsem byl například i sponzor závodníka Ondřeje Cinka, který bojuje na letních olympijských hrách v Tokiu,“ připomněl Václav Utinek s tím, že nadále podporuje další špičkové české závodníky.

Svou aktivitou chce současně i vytvářet podmínky pro jejich lepší trénink. A nejen pro ně, ale i pro širokou veřejnost.

A právě tohle byly i první myšlenky, které i před lety stály za vznikem Cykloparku v Mysločovicích.

„Rozhodl jsem se pro vytvoření cyklistického terénního okruhu v době, kdy mezi Mysločovicemi a Sazovicemi vznikla silniční cyklostezka. Jezdilo na ní hodně lidí a já jsem se rozhodl toho využít. Byla to bláhová myšlenka, že vlezu s motykou do lesa a za chvíli nemám co dělat. Nakonec jsem cyklotrasu dělal více než pět let. Musel jsem stezku natrasovat, dohodnout se s obcí, protože vede i přes její pozemky, dohodnout se s dalších majiteli pozemků, zajistit podmínky pro vybudování záměru a začala práce. Pomáhali mi nadšenci, kteří chodili na brigády. Našli se i kamarádi, kteří zapůjčili těžkou techniku nebo poskytli stavební materiál jako sponzorský dar. Takto byl i tento záměr budován, nebo penězi z mé kapsy,“ přiblížil mysločovický podnikatel.

Práce na parku začaly na začátku roku2012 a již v jeho závěru se mohli na stezce v atraktivním lesním prostředí prohánět zkušení bikeři, ale i ostatní zájemci. Dvou a půl kilometrový okruh, který nyní nabízí jak těžší i jednodušší variantu a současně podléhá nynějšímu trendu tréninkového XC ježdění, tak již byl v roce 2014 známý nejen v Mysločovicích, ale v celém širokém okolí.

„A o to nám šlo, abychom horskou cyklistiku mohli přiblížit každému, ukázat lidem, že horká cyklistika je dostupná pro každého,“ vysvětlil Václav Utinek s tím, že Cyklopark je již dokončen, je volně přístupný a je také hojně navštěvovaný.

Zdůraznil, že park mohl vzniknout i velké podpoře obce Mysločovice. V současnosti zde trénují okolní cyklo oddíly, jednotlivci nebo si sem lidé přijedou obkroužit par koleček a jedou dál. Obec nebo ZŠ zde organizuje nejrůznější sportovní a společenské akce.

Projekt se stal jedinečným a zcela unikátním, jedná se o první oficiální okruh pro příznivce horských kol v okolí! A nejenom pro ně, stezka dobře slouží i k procházkám ve volném čase či aktivnímu odpočinku.

A kudy tedy vlastně Cyklopark všude vede?

Začátek stezky je pod hřbitovem za altánkem z asfaltové cyklostezky, odkud stoupá podél hřbitova nahoru do Háje. Tato stezka je budována tak, aby dokonale zapadla do rázu lokality a zcela splynula s terénem, byla zábavnou. Po vystoupání ke kříži nad Mysločovice následuje klesání doplněno o terénní vlny a klopené zatáčky odkud dále stezka stoupá do nejvzdálenějšího bodu Háje.

Atraktivní jsou zde místa, která vedou po dřevěných mostcích přes koryta a propadliny. Následuje návrat horní částí krásně klikatou stezkou do březového hájku odkud následuje už jen klesání. To je však lahůdkou pro vyznavače pravé horské cyklistiky! Toto klesání nabízí např 60 m dlouhou dřevěnou lávku, klopené zatáčky, prudší úseky, skoky atd…

Celý sjezd tak pokračuje až dolů, přes starou a nyní již vyčištěnou cestu od horní části hřbitova do Sazovic. Od roku 2020 je stezka udělána jako kompletní okruh a začíná i končí na jednom místě.