Už v dětství Pelikán trávil skoro veškerý svůj volný čas u vody. Ve 14 letech se začal aktivně věnovat kanoistice. V juniorské kategorii to dotáhl až k zisku titulů mistra světa a Evropy. „Vzhledem k tomu, že jsem sjížděl divokou řeku, jsme byli pořád někde v přírodě. Tam jsem taky získal velmi cenné zkušenosti do života, a to naučit se věci nevzdávat a jen tak se z něčeho nepoložit,“ vzpomíná profesionální kapitán, který se nezalekl ani Atlantiku.

Zdroj: archiv Šimona Pelikána