Pokud byste se vydali do Bystřice pod Hostýnem najít mladého úspěšného člověka, pravděpodobně by vás to zavedlo na minigolfové hřiště. Právě zde totiž vyrůstala, trénovala a vyhrávala své první turnaje mistryně světa v minigolfu Alena Doleželová.

Zdroj: archiv Aleny Doleželové

1) K minigolfu přivedli jedenadvacetiletou Alenu rodiče, narodila se totiž do minigolfové rodiny. „Když jsem byla malá, často jezdili na turnaje a mně se moc líbilo, jak umějí hrát. Chtěla jsem to také umět. Přestože jsme tedy „minigolfově“ založení, nikdo mě do ničeho netlačil. Moje mladší ségra třeba nehraje minigolf, ale pro změnu velký golf. Na začátku puberty jsem měla takové období, kdy mě nic nebavilo. Vděčím rodičům za to, že mě v té době u minigolfu udrželi,“ vysvětluje.