Letošní ročník se koná v náhradním termínu od 4. do 10 září a organizátoři podrobili veškerý jeho program a provoz festivalu přísným epidemiologickým opatřením. Jak to bude letos na festivalu vypadat, prozradil jeho prezident Čestmír Vančura.

Co festival letos svým návštěvníkům nabídne?

Přinese na 300 filmů z 50 zemí světa, 158 premiér, 37 workshopů i doprovodný program. Ten se letos bude muset obejít bez plánované zahajovací párty k 60. ročníku a závěrečného galavečeru. Ze stejného důvodu nebude fungovat ani party stan pod letním kinem. O setkání s oblíbenými osobnostmi však návštěvníci festivalu nepřijdou.

Na jaké filmy se mohou diváci těšit, nabídnete i letos světové premiéry?

Poprvé budou moci diváci shlédnout premiéru filmu natočeného zde v regionu s názvem Největší dar. Také další film který se točil ve Zlíně Smečka. Svou premiéru bude na festivalu mít i film natočený ve spolupráci česko-slovenských tvůrců Léto patří rebelům nebo snímek Mlsné medvědí příběhy.

Proč festival nebyl zrušen, jako další větší akce kvůli pandemii koronaviru?

Náš festival je již od svého prvopočátku zaměřen na práci s dětským publikem a proto považujeme za důležité zejména po tom, co děti strávily tolik času doma a nabídka filmů je v kinech omezená, přinést jim kvalitní filmové zážitky, které navíc budou sdílet se svými spolužáky, kamarády a rodiči.

Bude na festivalu povinné nošení roušek?

Budeme se řídit platnými nařízeními. V rámci prevence budeme doporučovat, aby hlavně ve vnitřních prostorách byly roušky používány i pokud nebudou potřeba. Šli jsme tomu naproti tím, že jsme se snažili větší festivalové akce, ale i množství dalších, uspořádat ve venkovním prostředí. Ve vnitřních prostorách máme naplánovány akce s profesionály a odborníky, jsme schopni jim zde připravit zvýšené protiepidemické opatření.

Jaké jsou pravidla pro chování řídícího štábu, aby se nedostal do karantény?

S blížícím se termínem zahájení festivalu by se dalo říci, že se stále více stahujeme do ústraní, omezujeme kontakty, nejen s veřejností, ale i uvnitř našeho týmu tak, abychom minimalizovali riziko nákazy a její dopady. Dodržujeme zvýšená hygienická opatření, řekl bych, asi dvojnásobně než běžní občané, chráníme se pokud už musíme na veřejná vystoupení, cestování, zdravým rozumem.

Festival se bude muset obejít bez zahraničních hvězd… stejně jako zahraničních členů mezinárodních porot?

I když letos budeme muset oželet na festivalu návštěvu zahraničních hvězd, přesto k nám zavítají české hvězdy. Chtěl bych vyzdvihnout účast Elišky Balzerové, která současně bude oceněna Zlatým střevíčkem. Je to skvělá žena a dáma, navíc pochází ze Vsetína, tedy z našeho regionu. Také zde bude kromě Vojty Kotka a Jiřího Mádla silně zastoupena kategorie young stars. Uvidíme, kolika další hvězdám se podaří do Zlína dojet, jejich zájem je značný.

Ze stejného důvodu bude i složení mezinárodních porot. Upravili jsme jejich složení. Většina mezinárodních zástupců jsou filmoví odborníci, kteří v ČR žijí dlouhodobě.

Jaký je vlastně rozpočet festivalu a kdo do něj přispívá?

Největším donátorem je ministerstvo kultury, následuje město Zlín, které přispívá sedmi miliony korun a Zlínský kraj, pěti miliony korun. Pak Státní fond kinematografie. Také získáváme podporu z evropských fondů. To je ze strany veřejných, státních zdrojů. Další nezanedbatelnou podporu máme od privátních sponzorů a podporovatelů. S mnoha společnosti i rodinnými firmami spolupracujeme i formou barteru.

Původně jsme měli připravený rozpočet na 60 milionů korun, počítáme s tím, že mimořádné opatření, i situace kolem pandemie koronaviru tento rozpočet navýší.

Je těžké „dostat“ na festival hvězdy bílého plátna světového jména, například George Clooneyho nebo Richarda Gereho?

Když se to zaplatí, tak ne, ale jde většinou o astronomické částky, které se pohybují v sumách dosahující miliony korun nebo dokonce dolarů. My nejsme festival, který má takové zdroje. Soustředíme se více na kategorii youngstars, protože náš festival je o dětských filmech, zvát sem hvězdu, která nemá s dětským filmem nic společného, je pak na úvaze, zda by se nám toto vyplatilo. Spíš se nám vyplatí spolupráce s některými produkcemi a zajímavými lidmi. Daří se nám budovat tým z youngstars herců.

Na co by neměli návštěvníci festivalu rozhodně zapomenout?

Je to nutnost registrace, která je podmínkou při nákupu vstupenek do kina i návštěvy vybraných akcí doprovodného programu. Všichni návštěvníci včetně dětí se musí zaregistrovat, učinit tak mohou již od pondělí 24. srpna.

Kde mají registraci provést?

On-line na webu festivalu nebo prostřednictvím aplikace Zlínfest. Případně se mohou zaregistrovat i osobně a to od 1. září na speciálním registračním bodu u zastávky MHD Náměstí Míru.