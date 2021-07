Letošní sezonu jste započali před dvěma týdny v Bratislavě.

Ano. A už máme za sebou sedm koncertů. Minulý týden pět a tento týden dva.

Co říkáte na zdejší atmosféru?

Velmi dobrá. Držme fesťáku palce, protože jde o první ročník. Dozvěděl jsem se až včera, že firma TON nějakým způsobem festival podporuje. Já jsem sběratel autoveteránů. Mám rád tradiční věci. A fabrika TON je tradiční značka. Velmi mě těší, že lidé, kteří tvoří tak zajímavý sortiment, podporují muziku. V této době je to asi desetinásobně hodnotnější než když se hrálo 80 koncertů za rok.

Jako kapela jste oslavili výročí – 25 let od vzniku. Už na pódiu jste zmiňoval, že v obecenstvu vidíte mladé posluchače, kteří ještě před čtvrt stoletím nebyli na světě. Jaké to je hrát i pro další generaci?

Vznikli jsme v roce 1995 coby garážová kapela v bratislavském přístavu, kde nikdo nebydlí. Je samozřejmě zajímavé, když se s námi teď fotily holky, které nemají ani dvacet let. Je fajn, že aniž bychom se o to nějak snažili, tak ta muzika k těm lidem přijde sama.

Která z novějších písní ve vašem repertoáru vám nejvíc přirostla k srdci?

Je to skladba Všetky skladby sveta z nového alba. Tuto skladbu jsme hráli teprve letos na každém ze sedmi koncertů. Strašně jsem se na to těšil. Má příjemný taneční rytmus.

V rámci výročí jste vydali i nové album.

Ano, ještě loňský rok v lednu se nám podařilo k výročí vyrobit album s šedesátihlavým symfonickým orchestrem. Je to skoro zázrak, protože o dva měsíce později pandemie vše zavřela a dnes bychom jen těžko udělali koncert pro pět tisíc lidí. Je to velmi pěkný projekt.

Co od Iného kafe můžeme do budoucna čekat?

Budeme rádi, když nám podmínky povolí dohrát celou letošní sezonu do poloviny září. Se zimou kvůli covidu příliš nepočítáme. Dali jsme si závazek, že každý rok uděláme jeden singl. Loni to byla Ruleta, tento rok Všetky skladby světa, další už máme přichystaný, ale to zatím neprozradím.

Letošní vystoupení v České republice:

Slavnosti břeclavského piva, sobota 24. 7. 2021, 18.30 hod, Břeclav

Štěrkovna Open Music, sobota 31. 7. 2021, 15.45 hod, Ostrava

Keltská noc, pátek 6. 8. 2021, 19.05 hod, Harrachov

Svatovavřinecké hody, sobota 7. 8. 2021, 21.00 hod, Hodonín

Letní Stage Sono, čtvrtek 19. 8. 2021, 20.00 hod, Brno

Bývalý areál Svit, pátek 20. 8. 2021, 23.00 hod, Velké Meziříčí

Jižní Block, čtvrtek 26. 8. 2021, 20.00 hod, České Budějovice

Havířovské slavnosti, pátek 3.9. 2021, 18.30 hod, Havířov

Lucerna Open Air, čtvrtek 16. 9. 2021, 20.00 hod, Praha

Pozn. Seznam vystoupení se může změnit.