Kroměříž – V sobotu čtvrtého srpna bude v Květné zahradě v Kroměřízi zahájena výstava kaktusů a sukulentů.

Ilustrační foto | Foto: Archiv HD

Akci opět pořádá Klub kaktusářů Frailea Kroměříž, který v letošním roce slaví už sedmačtyřicáté výročí od založení. Návštěvníci si bodlinatou krásu mohou prohlédenout v Hrubém skleníku denně od devíti do sedmnácti hodin. Vstupné je symbolické: dospělí zaplatí dvacet, děti od šesti do patnácti let a důchodci deset korun. (jap)