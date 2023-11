Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Výstava Strašidelné sklepení zlínského zámku ve Zlíně. | Video: DENÍK/Jana Zavadilová

VALAŠSKO

Country courák aneb Gympleři 30 let

KDY: sobota 4. listopadu od 19 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury, velký sál

ZA KOLIK: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč v den akce

PROČ PŘIJÍT: Koncert vsetínské country kapely Gympleři a hostů k výročí jejího vzniku. Kapela vystoupí ve své aktuální sestavě a s přispěním hostů z řad bývalých členů a prostřednictvím fotografií dá přítomným nahlédnout do své třicetileté historie.

Součástí programu bude premiéra videoklipu k jedné z nejnovějších písní Mám se fajn. Roli moderátorů slavnostního večera zastanou bývalí členové Gymplerů: Daniel Káčer a René Mikulenka

Vsetínská country kapela Gympleři oslaví koncertem v DK Vsetín 30 let na hudební scéně.Zdroj: archiv pořadatele

Fíha Tralala KDY: neděle 5. listopadu od 15 hodin KDE: Vsetín, Dům kultury, velký sál ZA KOLIK: od 340 Kč PROČ PŘIJÍT: Nová písničková show Fíha tralala pro nejmenší diváky. Zveme vás k osobnímu setkání s oblíbenou Fíhou během velké show, kde zazní až 23 nejoblíbenějších hitů. Pro své fanoušky připravila novou pohádkovou show. Můžete se těšit na oblíbené písničky a pohádkové postavičky, které znáte z hudebních filmů Bumbarasa či Barevný svět. Nový program je také plný překvapení. Délka představení je 60 minut, akce je vhodná pro děti od 2 let, ale vítáni jsou všichni, kteří jsou na show zralí. Písničky jsou ve slovenštině. Nová písničková show Fíha tralala pro nejmenší diváky v DK Vsetín.Zdroj: archiv pořadatele

Lidečkovský jarmark

KDY: sobota 4. listopadu od 9 hodin

KDE: Lidečko, Společenské centrum a okolí

PROČ PŘIJÍT: Tradiční jarmark se uskuteční v sobotu 4. listopadu od 9 hodin před Společenským centrem v Lidečku. Těšit se můžete na zabíjačkové speciality, pochoutky z udírny, myslivecký guláš, punč, svařák, ale i ukázky práce se dřevem, proutím, zvířecí dvorek pana Molka nebo dechovou hudbu Lidečanka.

Lidečkovský jarmark 2019Zdroj: Eva Rohlenová

Stetson KDY: sobota 4. listopadu od 19 hodin KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice ZA KOLIK: na místě 150 Kč, v předprodeji 100 Kč PROČ PŘIJÍT: Po úspěšné loňském křtu se objeví Stařeček Goláňů a spol opět na pódiu Vrátnice. Soubor založili na podzim 1992 Stařeček Goláňů z pod Radhošťa a Miroslav Vlček. Na svém kontě má skupina zatím 7 vydaných CD. Stetson působí na hudební scéně už třicet let a hraje jižanský rock. Styl, v němž se promítají žánry boogie, blues and rock’n’roll. Kapela Stetson.Zdroj: archiv pořadatele

Vltava

KDY: pátek 3. listopadu od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 360 Kč, v předprodeji 320 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vltava na turné s novinkovým albem Spass muss immer sein, za které byla nominována v Cenách Anděl 2022 na Skupinu roku. Představeny budou nejnovější písně z aktuálního alba, ale nebudou chybět ani skladby kapelové historie.

Vltava je jednou z nejosobitějších českých hudebních skupin a současně oblíbenou stálicí klubových i festivalových pódií. Pestré skladby plné obrazů a nakažlivé hudební energie spolehlivě zasahují posluchače všech generací. Také album Marx, Engels, Beatles získalo nominaci na tehdejší hudební cenu Česká Grammy či se umístilo na druhém místě v anketě časopisu Rock & Pop kategorie Nejlepší deska desetiletí. Tvorba Vltavy je také spjatá s filmy režiséra Jana Hřebejka Pupendo a Nestyda.

Kapela VltavaZdroj: archiv pořadatele

ZLÍNSKO

Koncert Tublatanka KDY: 3. listopadu od 19 hodin KDE: Sportovní hala Datart Zlín ZA KOLIK: 449 - 1490 korun PROČ PŘIJÍT: Přední slovenská rocková skupina Tublatanka má za sebou velice bohatou historii. Vznikla kolem roku 1982 a v následujících desetiletích přinesla hity jako Pravda víťazí, Žeravé znamenie osudu, Láska, drž ma nad hladinou, Šlabikár, Skúsime to cez vesmír, Priateľ, Dnes a mnoho dalších. Za svojí existenci vydala Tublatanka jedenáct řadových alb a nyní přichází po jedenácti letech s novou deskou! Pro ni současná podoba kapely ve složení Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser připravila čtrnáct nových písní. U příležitosti této novinky a zároveň výročí 40 let tato trojice vyráží na první opravdové turné po České republice pod názvem „Dobrí priatelia“. Populární slovenská skupina Tublatanka Zdroj: Petr Tibitanzl

Africké trhy ve Zlíně

KDY: 4. listopadu 9 – 15 hodin

KDE: Náměstí Míru Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Exotické ovoce zamíří po roce v sobotu na Náměstí Míru do Zlína. Návštěvníci trhů si mohou zakoupit ovoce od drobných farmářů z Ugandy a Indonésie . Ovoce je organické, chemicky neošetřované, nehnojené a hlavně dozrálé v teple na sluníčku v přirozených podmínkách, prostě tak jak to má být. Centrum Zlína provoní mango, avokádo, marakuja, ananasy, různé druhy banánů, největší ovoce na světě – jackfruit, tamarillo a další. Z Indonésie bude v nabídce dračí ovoce, hadí ovoce, mangosteeny. Příznivci exotiky zde najdou i sušené ovoce na sluníčku, různé druhy čajů, kávy, džemy a sirupy a další.

Africké trhy v Obchodním domě ve Zlíně. 2. května 2022.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Strašidelný zámek KDY: 3. - 4. listopadu od 17 hodin KDE: Zámek Zlín ZA KOLIK: 100 pro děti do 12 let, 150 korun dospělí PROČ PŘIJÍT: Na podzim sály zámku opanují strašidelné obrazy, které ožijí v krátké příběhy díky hercům z Divadla Scéna. Atmosféru dokreslí kouzelné světelné a interaktivní instalace a nebude chybět ani živá hudba. Prohlídky začnou v 17 hodin. Svůj termín a čas je nutné si předem rezervovat, kapacita bude omezená. Program je vhodný pro děti od 5 let. Výstava Strašidelné sklepení zlínského zámku ve Zlíně.Zdroj: Deník / Karásek Jan

Hradní jarmark

KDY: 4. listopadu 10 – 15 hodin

KDE: Hrad Lukov

PROČ PŘIJÍT: Oblíbený hradní jarmark s ukázkami dobových řemesel a tradičních potravinářských výrobků.

A pro loňský úspěch organizátoři zopakují vepřové hody. V západním paláci si návštěvníci mohou prohlédnout výstava betlémů a andělů.

hradní jarmarkZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Halloween párty KDY: 5. listopadu 15 – 18 hodin KDE: DDM Zvonek Vizovice ZA KOLIK: 150 korun PROČ PŘIJÍT: Večer plný zábavy, strašidelné únikové hry, pájení stavebnic, tance a bohatého občerstvení. Prostě noc plná zábavy, napětí a hororových zážitků. Pro děti bude připravena úniková hra na téma Halloween, vyrobí si svítícího netopýrka nebo sovičku v elektrotechnické dílně s Jirkou. Po vyřešení všech úkolů a vytvoření výrobku, je připravena dětská diskotéka s občerstvením a promenáda masek.

KROMĚŘÍŽSKO

Život vojáka napoleonských válek

KDY: neděle 5. listopadu

KDE: Americký park v Holešově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jak vypadal život vojáka napoleonských válek přiblíží v neděli 5. listopadu ojedinělá akce v Holešově. Kromě vojsk třech armád, které se setkaly v bitvě u Slavkova, bude k vidění i speciální polní lazaret, funkční polní kuchyně nebo ochutnávka dobových pokrmů připravená na otevřeném ohni. Každý z návštěvníků může proniknout do jedinečné atmosféry plné historie, dobového oblečení, uniforem, vybavení, zbraní, koní a nahlédnout tak do táborového života před více než dvěma sty let. V táboře se bude pohybovat okolo padesáti uniformovaných vojáku a táborového personálu. K vidění tak budou vojska třech armád, které se setkaly v bitvě u Slavkova a to včetně komentovaného výkladu. Nebude chybět polní dělostřelectvo a velící důstojníci na koních a mnoho dalšího.

Dobové pokrmy, lazaret a vojska z dob Napoleona přiblíží nedělní akce v Holešově

Život vojáka napoleonských válek přiblíží unikátní akce v Americkém parku v Holešově.Zdroj: se souhlasem pořadatele

Svatohubertský den KDY: neděle 5. listopadu KDE: Holešov, náměstí Dr. E. Beneše; kostel Nanebevzetí Panny Marie ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: V pořadí už dvanáctý ročník této tradiční akce odstartuje v devět hodin svatohubertským průvodem uniformovaných myslivců, sokolníků a psovodů. V 9:30 je pak v plánu troubená a zpívaná svatohubertská mše ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po mši následuje myslivecké vytrubování či výstava trofejí a mysliveckých kuriozit v průjezdy vedlejší fary. 1/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 2/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 3/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 4/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 5/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 6/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 7/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 8/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 9/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 10/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 11/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 12/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 13/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 14/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 15/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 16/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 17/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 18/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 19/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 20/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 21/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 22/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 23/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 24/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 25/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 26/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 27/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 28/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 29/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 30/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 31/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 32/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 33/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 34/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 35/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 36/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 37/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 38/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 39/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 40/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 41/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 42/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 43/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 44/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 45/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 46/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 47/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 48/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 49/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 50/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 51/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 52/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 53/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 54/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 55/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 56/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 57/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 58/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 59/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 60/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 61/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 62/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 63/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 64/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 65/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 66/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 67/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 68/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 69/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 70/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 71/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 72/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 73/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 74/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 75/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 76/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 77/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 78/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 79/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 80/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 81/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 82/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. 83/83 Zdroj: Deník/Jan Karásek 10. svatohubertský den v Holešově.Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda. Průvod myslivců , sokolníků a psovodů. Svatohubertská jízda.Zdroj: Deník/Jan Karásek

Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci mají o nadcházejícím víkendu poslední možnost prohlédnout si tuto výstavu, jejímž cílem je sledovat, jak se velké události 20. století otiskly do života běžného člověka a změnily jej. Výstava tak návštěvníkům otevírá možnost nenahlížet na druhou světovou válku, holokaust či znárodnění skrze frontové linie, velké bitvy, počty mrtvých nebo množství živnostníků, kteří přišli o své podnikání, ale podívat se na tyto velké události prostřednictvím života jednoho člověka. Výstava tento záměr představí kresbami čínského studenta dlouhodobě žijícího v Česku Hana Jiang Xue, které se staly podkladem komiksového příběhu. Pro něj si autoři zvolili skutečného žijícího Kroměřížana – pana Františka Färbera, který se stal prototypem obyčejného občana. Součástí výstavy jsou také sbírkové předměty, jež dokreslují dobu 20. století.

Výstava Han Jiang Xue. Touha žít. (Ne)obyčejný příběh Františka Färbera z Kroměříže v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Hesham Malik – Nejisté vibrace KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Výstava oslavující výročí 150 let od narození Maxe Švabinského. Vzpomínku na něj otevře Hesham Malik, mezinárodně uznávaný umělec specializující se na současné umění a design, jeho portrétem ve svém vlastním stylu. Dílo zazáří mezi dalšími obrazy, které jsou inspirovány Švabinského tvorbou. Hesham Malik vystaví rovněž díla, která začal malovat během covidu-19 právě v Muzeu Kroměřížska. Významná část výstavy představí projekt Já jsem z Kroměříže, do něhož se zapojili mimo jiné studenti Arcibiskupského gymnázia. Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vystaví svá díla v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

SLOVÁCKO

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplní Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Tomáš Měšťánek na obrazuZdroj: Galerie Slováckého muzea

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude KDY: Do 4. února 2024 KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště ZA KOLIK: 100 Kč PROČ PŘIJÍT: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče. Zdroj: Pavel Bohun Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzeaZdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystaven bude výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu. Návštěvníci budou moci obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel Bohun